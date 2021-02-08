محافظ الغربية يعلن غلق 3385 منشأة ومركزاً للدروس الخصوصية

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بشكل دورى ومستمر غلق المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتى صدرت فى الأول من ديسمبر الماضى، حيث تم غلق 599 محل، 195 سوق، 187 مطعم، 345 مقهى، 348 ورشة و 824 منشأة أخرى بإجمالى 2498 منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم غلق وتشميع 887 مركزاً للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

ويهيب محافظ الغربية، بأصحاب المحال والمقاهى والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصاً على الصحة العامة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.