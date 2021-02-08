محافظ أسيوط يشارك بجلسة مناقشة المرحلة التأسيسية لمشروع بناء القدرات

أسيوط - هيثم البدرى

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، فى الجلسة الحوارية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، لمناقشة نتائج المرحلة التأسيسية لمشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية فى المناطق الحضارية ، الذى ينفذ بتمويل مشترك من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادى والتنمية ، ومن الاتحاد الأوروبى ، ويمثل أحد أوجه التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق تطوير المناطق العشوائية والوكالة الالمانية للتعاون الدولى "GIZ "

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية والمهندس علاء عبدالفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، والدكتور سامى عفيفى مدير المركز الاستشارى للتنمية الحضرية والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة هيئة الابنية التعليمية بأسيوط والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندسة ايمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندسة غادة هاشم مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة.

وأدار الجلسة الدكتور مهاب الرفاعى وهبة بحيرى ، وتم عرض نتائج المرحلة التأسيسية للمشروع والتى بدأت فى سبتمبر 2020 بمشاركة كل الجهات المعنية.

كما تم عرض المشروع والمخطط الزمنى له ، وتم استعراض مؤشرات التنمية ومراجعة المشروعات التى سيتم تنفيذها وفقًا للخطة ، بالإضافة إلى الجدول الزمنى للمرحلة القادمة والخطوات التى تمت أثناء التأسيس والتى استمرت 6 أشهر والمخرجات الأساسية للمرحلة.

كما تم – خلال الجلسة – الاستماع إلى كلمات المشاركين واستعراض نتائج تحليل الوضع الراهن على أرض الواقع ، لتحديد التحديات ووضع الحلول الممكنة ، وتم اختيار مدينة أبنوب كنطاق للتدخل والتى سيتم بها تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية وفقًا للجدول الزمنى الذى سينتهى فى 2023.

وأكد المحافظ خلال كلمته على أهمية تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية ومشروعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة للحد من الهجرة غير الشرعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات مدرة للدخل فضلًا عن أنشطة التوعية والتدريب الفنى والمهنى مشيدًا بأهمية المشروع الذى يهدف إلى تحسين المستوى المعيشى فى المناطق العشوائية ذات نسب الهجرة المرتفعة بمحافظات الاسكندرية، البحيرة وأسيوط لافتًا إلى أن مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية فى المناطق الحضرية" يجمع خبرات من مشروعات مختلفة لتطوير المناطق العشوائية من خلال إدارة وتطوير البنية التحتية وتقديم برامج التدريب المهنى وتعزيز برامج التوظيف من خلال نمط يقوم بتوحيد الجهود والتعاون بين السلطات المحلية والمجتمع المدنى المحلي.

وأعلن المحافظ دعمه الكامل لتنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية بمركز أبنوب والأماكن المستهدفة بالمشروع لافتًا إلى التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والقائمين على المشروع.