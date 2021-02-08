اليوم السابع
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محافظ أسوان يكشف عن دعم مليون جنيه من وزارة الرياضة للنادى

الإثنين، 08 فبراير 2021 10:44 ص
محافظ أسوان يكشف عن دعم مليون جنيه من وزارة الرياضة للنادى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعم نادى أسوان الرياضى بمبلغ مليون جنيه، بالإضافة إلى نصف مليون جنيه لإقامة واستضافة تدريبات ومباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز للموسم الحالى 2020/2021.

جاء ذلك خلال إتصال تليفونى من وزير الشباب والرياضة بمحافظ أسوان والذى قدم شكره للدكتور أشرف صبحى لتقديم كافة أوجه الرعاية للأنشطة الشبابية والرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب وفى مقدمتها ممثل المحافظة بدورى المشاهير بما يساهم فى توفير الأجواء المناسبة والاستقرار المطلوب.


أخبار مصرية

وزير الشباب والرياضة

الدكتور أشرف صبحي

محافظه اسوان

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