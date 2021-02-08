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لماذا يرفع متظاهرو ميانمار أصابعهم الثلاثة رفضا للانقلاب.. "هانجر جيمز" السر

الإثنين، 08 فبراير 2021 11:35 م
لماذا يرفع متظاهرو ميانمار أصابعهم الثلاثة رفضا للانقلاب.. "هانجر جيمز" السر مظاهرات ميانمار ضد الانقلاب
كتبت رباب فتحى

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منذ اندلاع مظاهرات ميانمار الرافضة لاستيلاء الجيش على السلطة واعتقال الزعيمة أونج سان سو كى، هتف المحتجون بشعارات مؤدية للديمقراطية ورفض الانقلاب، ولكن ما لفت الانتباه هو رفعهم لأصابعهم الثلاثة فى إشارة للمقاومة والتضامن مع الحركات الديمقراطية عبر جنوب شرق آسيا.

 

ولكن ما سر استخدام هذه التحية؟

مظاهرات ميانمار ضد الانقلاب
مظاهرات ميانمار ضد الانقلاب

تقول صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هذه الإشارة مأخوذة عن فيلم هوليوود "هانجر جيمز" موضحة أن هذه الإيماءة ، إلى جانب الإشارات الشهيرة على الإنترنت التي أعيد استخدامها كإشارات احتجاجية ، هي جزء من مجموعة من الرموز التي تم تبنيها من الثقافة الشعبية العالمية من قبل جيل جديد من النشطاء الشباب الذين نشأوا على الإنترنت ولديهم خبرة في جعل نضالاتهم تلقى صدى لدى الجماهير في الخارج.

 

وأوضحت الصحيفة أنه تم استخدام إيماءة الأصابع الثلاثة لأول مرة في ميانمار الأسبوع الماضي من قبل العاملين في المجال الطبي ، ثم بدأ المتظاهرون الشباب في رفعها لمعارضة الانقلاب العسكري. يوم الاثنين ، بعد أسبوع واحد من الاستيلاء على السلطة، يمكن رؤية التحية خلال احتجاجات ضخمة في شوارع يانجون.

 

وفي فيلم "هانجر جيمز" أو "ألعاب الجوع" ، مثلت الأصابع الثلاثة رمز التضامن في عالم بائس حيث قاتل المتمردون من أجل الحرية ضد طاغية شديد القوة.

 

ظهرت هذه البادرة لأول مرة في تايلاند بعد أيام فقط من الانقلاب العسكري في مايو 2014 الذي أثار غضب الناخبين في جميع أنحاء المملكة. تم حظره في وقت لاحق.

 

وبعد استيلاء الجيش على السلطة فى تايلاند، احتشدت مجموعة صغيرة من المتظاهرين الشباب أمام مركز تسوق مزدحم للتعبير عن استيائهم. فجأة رفع أحد المتظاهرين التحية.

 

"ونقلت الصحيفة عن سيراويث سريتيوات ، 28 عامًا ، ناشط تايلاندي بارز مؤيد للديمقراطية كان حاضرًا في ذلك الوقت قوله "عندما بدأ هذا الشخص ، تبعه آخرون. لذلك أصبح تلقائيًا رمزًا مناهضًا للانقلاب."

 

 

 


هانجر جيمز

العاب الجوع

انقلاب ميانمار

تحية مظاهرات ميانمار

اونج سان سو كى

فيلم هانجر جيمز

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