لافروف يؤكد استعداد روسيا للعمل مع السلطة المؤقتة الجديدة في ليبيا

كتب أحمد عرفة

أكد سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى استعداد روسيا للعمل مع السلطة المؤقتة الجديدة في ليبيا، وفقا لخبرع اجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن روسيا لم تكن المبادر بتقويض العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن موسكو تعتزم تطبيع العلاقات مع بروكسل على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح.

وقال لافروف - حسب وكالة أنباء "سبوتنيك" - : "لقد لفت انتباهنا أنه عقب الزيارة التي قام بها إلى موسكو في الفترة من 4 إلى 6 فبراير، نشر ممثل الاتحاد الأوروبي رفيع المستوى (جوزيب بوريل) عددًا من التعليقات على مدونته، وفي إحداها يطرح الوضع كما لو أن روسيا تتحرك بعيدًا عن أوروبا.