قصور ثقافة الأقصر تنظم محاضرات حول معالجة المشاكل والتراث الشعبى

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "كيفية معالجة المشكلات" وتحدث سيد صدقى عن كيفية معالجة المشاكل ومفهوم المشكلات وأنواعها وأهمية إيجاد الحلول للمشكلات، كما عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "النظرية الوظيفية فى دراسة التراث الشعبي" تحدث حسن عبد البارى عن الموالد وعن المجتمع المصرى وكيف يكرم الأولياء، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك ضارا مثل بحى الخليفة والأضرحة الموجودة فيه، بجانب محاضرة بعنوان "دور الشباب فى التنمية الإقتصادية" وأوضح الدكتور محمود السيد أن الشباب هم الفئة العمرية ما بين 14 إلى 24 عام وهم القوة البشرية والطاقة العملية والذهبية.

وأقام قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "مصر الأمن والأمان" وأوضح عمرو عبدالصبور أن مصر بلد الأمن والأمان، وكيفية توفير كافة سبل الأمن والأمان فى الدولة، ودعم الدولة والمسئولين فى محاربة الفساد، بينما عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "الاقتصاد المصرى والوضع الراهن" تحدث محمود سمير عن التحديات التى تواجهها الدولة اقتصاديا فى ظل أزمة كورونا وإعانة البطالة للشباب وتوفير اللقاح لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتوفير الوسائل المتاحة فى المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية وحرص الدولة على ذلك.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم وألقى قصيدة بعنوان "الترياق"، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين باستخدام الألوان الخشب والفلوماستر نفذها هشام النحاس، كما أعد قصر ثقافة الأقصر مسرح عرائس للمخرج المسرحى كريم الشاوري، وسومة غريب بأغنية "الشاطر عمرو"، بالإضافة إلى تنفيذ القصر ورشة تزين الكاسات للمناسبات للفنانة الشيماء محمد مرجان، وكذلك نفذ القصر ورشة عمل بوكية ورد بالورق الملون تنفيذ صفاء حسن قرشي، بينما أعد قصر حوض الرمال عرض إنشاد دينى للمنشد محمود بهيج وألقى أنشودة "إيه العمل.



قصور ثقافة الأقصر تنظر محاضرات حول معالجة المشاكل