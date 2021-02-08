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قائد المنطقة المركزية الأمريكية: ملتزمون بدعم السعودية منذ الهجوم على أرامكو

الإثنين، 08 فبراير 2021 05:34 م
قائد المنطقة المركزية الأمريكية: ملتزمون بدعم السعودية منذ الهجوم على أرامكو كينيث ماكينزى
كتب أحمد عرفة

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قال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة الوسطى الأمريكية، إن إيران رعت الإرهاب على مدى 40 عاما، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف قائد المنطقة المركزية الأمريكية، أن إيران تستخدم العراق كساحة معركة ضد الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن إيران هي مصدر أساسي للاضطراب في سوريا واليمن.

 

وتابع الجنرال كينيث ماكينزي: الحضور الأمريكي في المنطقة رادع لإيران، لافتا إلى أن إيران تفهم رسالة الردع الأمريكية.

وتابع قائد المنطقة المركزية الأمريكية: ملتزمون بدعم السعودية ضد الهجمات منذ هجوم إيران على أرامكو، مستطردا: ملتزمون بدعم السعودية لتطوير قدراتها للدفاع عن نفسها.

وقال قائد المنطقة المركزية الأمريكية: واشنطن ستتابع دعم السعودية في الدفاع عن نفسها، متابعا: قدراتنا موجودة للدفاع عن مصالحنا وحلفائنا.

 


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