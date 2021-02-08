اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 فبراير 2021 05:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس سيئ ورياح محملة بالأتربة على محافظة مطروح والساحل الشمالي.. صور

الإثنين، 08 فبراير 2021 04:52 م
طقس سيئ ورياح محملة بالأتربة على محافظة مطروح والساحل الشمالي.. صور اتربة
مطروح - حسن مشالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالى، اليوم الاثنين، تقلبات جوية وطقس سيئ على مختلف المناطق، بسبب تزايد نشاط الرياح المحملة والمثيرة للأتربة، خاصة فى المناطق المفتوحة والصحراوية، مع انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق السريعة.

وأثر الطقس السيئ، على حركة المواطنين بالشوارع، وخلت نسبيا من المارة ، إلا من أصحاب الحاجات الضرورية.

ورفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الاستعداد فى جميع القطاعات، استعداداً لسوء الأحوال الجوية، ومتابعة غرف عمليات مجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الطقس السيئ وتلقى بلاغات المواطنين.

 

طقس سيء ورياح ترابية على مطروح
طقس سيء ورياح ترابية على مطروح

 

نشاطل للرياح المثيرة للاتربة بمطروح
نشاطل للرياح المثيرة للاتربة بمطروح

 


محافظة مطروح

الساحل الشمالي

طقس سيئ

حالة الطقس

اخبار محافظة مطروح

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طقس سيئ يضرب البلاد.. الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. انخفاض ملحوظ بحرارة الجو يصل لـ7 درجات.. والأمطار تمتد للقاهرة الكبرى وتشمل السواحل الشمالية والوجه البحرى وتوقعات بتحسن الأجواء من الأحد

الخميس، 04 فبراير 2021 06:48 م

رياح محملة بالأتربة وأمطار خفيفة.. طقس سيئ يضرب المنيا.. صور

الخميس، 04 فبراير 2021 05:27 م

طقس سيئ يضرب مصر بداية من الغد.. الأرصاد لتليفزيون اليوم السابع: أمطار غزيرة على الأسكندرية وأغلب المحافظات.. درجات الحرارة تنخفض إلى 20 درجة بالقاهرة نهاراً.. وذروة الموجة الباردة الثلاثاء والأربعاء المقبلين

السبت، 12 ديسمبر 2020 12:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة