طقس سيئ ورياح محملة بالأتربة على محافظة مطروح والساحل الشمالي.. صور

مطروح - حسن مشالى

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالى، اليوم الاثنين، تقلبات جوية وطقس سيئ على مختلف المناطق، بسبب تزايد نشاط الرياح المحملة والمثيرة للأتربة، خاصة فى المناطق المفتوحة والصحراوية، مع انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق السريعة.

وأثر الطقس السيئ، على حركة المواطنين بالشوارع، وخلت نسبيا من المارة ، إلا من أصحاب الحاجات الضرورية.

ورفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الاستعداد فى جميع القطاعات، استعداداً لسوء الأحوال الجوية، ومتابعة غرف عمليات مجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الطقس السيئ وتلقى بلاغات المواطنين.



طقس سيء ورياح ترابية على مطروح