طارق عبد العظيم نقيبا للمحامين ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين في بني سويف، عن فوز طارق عبد العظيم عبد الحليم بمقعد نقيب المحامين في بني سويف، بعد فوزه على نبيل حميدة النقيب السابق.

وجائت النتائج كالتالي، إجمالي من لهم حق التصويت بالانتخابات بلغ 5159 ناخبا، حضر منهم 2870 ناخب، بإجمالي عدد أصوات صحيحة 2830 صوتا، و40 صوت باطل، وحصل طارق عبد العظيم عبد الحليم محمد على 1510 صوت، مقابل 1320 صوت لنبيل حميدة عبد الخالق ثروت نقيب المحامين السابق.

وعن المحاكم الجزئية، فاز جمال ربيع بمقعد محكمة بندر بني سويف، وأحمد شعبان الجميل بمقعد محكمة مركز بني سويف، ومحمد جاد الله بمقعد محكمة مركز الواسطى، وعبدالمنعم عبدالوارث بمقعد محكمة مركز ناصر.

وفاز إبراهيم شراقي بمقعد محكمة مركز اهناسيا، ومحمد فاروق جابر، بمقعد محكمة مركز ببا، ومحمد مظهر، بمقعد محكمة مركز سمسطا، وعبدالقادر القاسي، بمقعد محكمة مركز الفشن، وأحمد حسني قمر بمقعد الشباب.