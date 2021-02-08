صحة جنوب سيناء تعلن تنظيم قوافل طبية ضمن "حياة كريمة" بوادى أبو جعدة غداً

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تنظم مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، غدا الثلاثاء والأربعاء 9 - 10 فبراير الجارى، قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة " حياة كريمة " إلى وادى مدخل أبو جعدة بمدينة رأس سدر.

يأتى ذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، والدكتور أيمن رخا وكيل صحة جنوب سيناء.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن القافلة تتضمن توقيع الكشف والفحص الطبى لأهالى وادى مدخل أبوجعدة والمناطق المجاورة برأس سدر، فى عدة تخصصات طبية تضم " الباطنة وألأطفال والجراحه والجلديه والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء " ، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، يأتى ذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة " وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبى وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالى وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر إحتياجا .

وأشار أيمن رخا، إلى أنه قد أختتمت أعمال قوافل أودية تال وغرندل بأبوزنيمة بتوقيع الكشف والفحص الطبى على 168 حالة مرضية مختلفة وصرف العلاج اللازم لهم مجانا ، كما جرى تحويل خمس حالات لمستشفى أبورديس المركزى لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة.