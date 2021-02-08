رويترز

سجلت روسيا اليوم الاثنين 15916 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 1728 في موسكو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و983 ألفا و197 حالة.

وأكدت السلطات أيضا وفاة 407 حالات إضافية لتصل الحصيلة الرسمية للوفيات بالمرض إلى 77068.

وكان قد أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أنه بإمكان روسيا تطعيم كافة المواطنين الراغبين ضد فيروس كورونا بحلول شهر يونيو القادم.

وقال دميترييف "تعرفون أننا بلا شك نركز على تطعيم المواطنين الروس، وروسيا هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على تطعيم كل مواطنيها الراغبين في ذلك".