رئيس مياه الشرب بدمياط: حصر 1089 مخالفة توصيل عشوائى لمياه الشرب

دمياط - معتز الشربينى

قال المهندس محمد عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، إن إجمالى محاضر المخالفات للتوصيل العشوائى بلغ 1089مخالفة ، وتم التعامل معها فى حينها .

وأضاف عسل فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن إجمالى عدد بلاغات الخط الساخن بلغت 19 ألف شكوى ، والتى تم التعامل معها وحلها ، وبلغت معدلات الاستجابة 72 % يتم الانتهاء منها فى أقل من 24 ساعة، و 14% خلال 48 ساعة .

وأشار عسل، إلى أن خطة التوعية لترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ عليه تشمل المدارس والجامعات ودور العبادة ومركز الاعلام بدمياط.

وأكد رئيس شركة مياه دمياط، أن إجمالى استثمارات الدولة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط ، بلغت 816.5 مليون جنيه ، خلال عام 2020م.

وشدد على المتابعة المستمرة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ومحافظ دمياط، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، لتحقيق الرؤية الحالية للدولة لدعم البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس شركة مياه دمياط، أنه فى قطاع مياه الشرب ، تم الانتهاء من «تطوير وتاهيل محطة مياه دمياط – تطوير وتأهيل محطة مياه كفر سليمان» بتكلفة 159 مليون جنيه، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب لعدد 31 مشروعا بقيمة 30 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم تنفيذ عدد 8 مشروعات فى قطاع الصرف الصحى بقيمة 419 مليون جنية، روافع صرف صحى (الغوابين – سيف الدين – اللوزى – العطوى – الكاشف – السواحل – عزب النهضة – توسعات محطة راس البر)، بالإضافة لمشروعات الصرف الصحى بالمشاركة المجتمعية والتى تقدم خدمة الصرف الصحى لعدد 2 قرية محرومة شاملة تنفيذ شبكات ومحطات الرفع وخطوط الطرد بمحطتى (رافع عبد القادر 2 – محطة صرف صحى بطبل) بتكلفة اجمالية 50 مليون جنيه.

وأشار إلى الانتهاء من عدد خمسة مشاريع إحلال وتجديد لشبكات الصرف الصحى بقيمة 18 مليون جنيه.