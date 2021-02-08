اليوم السابع
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الإثنين، 08 فبراير 2021 05:14 م
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رئيس الوزراء اليوناني يرفض دعوات تركيا إلى اتفاق حل الدولتين في قبرص

الإثنين، 08 فبراير 2021 05:02 م
رئيس الوزراء اليوناني يرفض دعوات تركيا إلى اتفاق حل الدولتين في قبرص اردوغان
(أ.ش.أ)

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رفض رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم /الإثنين/، دعوات تركيا المطالبة بحل الدولتين في قبرص، قائلًا " إن الصيغة الفيدرالية القائمة منذ فترة طويلة هي الطريق الوحيد للمضي قدمًا في محادثات إعادة توحيد قبرص ".

وأضاف ميتسوتاكيس ،في تصريحات أوردتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية عقب لقائه مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أن إنهاء الاحتلال التركي وإيجاد حل عملي يعد أولوية أساسية في السياسة الخارجية لليونان.

وأكد ميتسوتاكيس أن الحل العملي الوحيد يكمن في تأسيس اتحاد يقوم على طائفتين ومنطقتين.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس جمهورية شمال قبرص أرسين تتار طالبا خلال الأشهر الأخيرة بحل الدولتين في قبرص.

وفي هذا السياق، قال ميتسوتاكيس إن موقفهما، الذي يعد انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة في قبرص، مرفوض من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 

 

 


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