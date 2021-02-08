خبراء أمريكيون قلقون من انتشار أكثر لفيروس كورونا عقب مباراة "السوبر بول"

كتب محمد تهامى زكى

أقيمت الدورة الـ55 لمباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم، المعروفة باسم "السوبر بول" فى مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، أمس الأحد، حيث تدفق عدد كبير من المشجعين على هذه المدينة، وتجمع العديد منهم خارج الملعب دون كمامات.



الجماهير المحتشدة فى المدرجات

وفى ظل تأثير الوباء، لم يسمح ملعب ريموند جيمس الذى تبلغ قدرته الاستيعابية لما يقرب من 66 ألف شخص إلا لنحو 24700 فقط بالدخول هذا العام لحضور هذه المباراة، بما فى ذلك 7500 موظف طبى تم تطعيمهم بلقاح كوفيد-19.





ووفقا لموقع CGTN، فإنه نظرا لأن التجمعات ذات الصلة تعقد حاليا فى أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة قبل وبعد "السوبر بول"، فإن خبراء الصحة والمسؤولين الأمريكيين قلقون من احتمال انتشار الفيروس بطريقة غير مسبوقة، لذلك حث كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكى ومدير المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتونى فاوتشى، الناس مؤخرا على عدم التجمع تجنبا لتفاقم انتشار فيروس كورونا الجديد.





كما دعت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الشعب الأمريكى إلى عدم اغتنام الفرصة لإقامة الحفلات، بل البقاء فى منازلهم لمشاهدة البث الحى، وعدم تحويل "السوبر بول" لحدث انتشار كبير لوباء كوفيد-19.



