تكافل اجتماعى بقرية الشهامة بالمنوفية.. جمع 300 ألف جنيه لسداد ديون مغترب

المنوفية - محمد فتحى

سطر أهالي قرية زاوية الناعورة بمحافظة المنوفية، ملحمة كبيرة فى مساعدة بعضهم البعض والوقوف بجوار بعض فى الشدائد والأزمات وذلك عقب جمع مبلغ 300 ألف جنيه لسداد ديون أحد شباب القرية المغتربين والمقيم حاليا بسلطنة عمان، والذي كان تعرض لعملية نصب من صاحب محل وفر هاربا خارج البلاد .

ويقول أحد أهالى القرية والد الشاب حاول أكثر من مرة جمع المبلغ وذلك لسداده حتى يتمكن نجله من العودة إلى مسقط رأسه ولكنه لم يقدر فقرر مجموعة من شباب القرية بإطلاق مبادرة لجمع المبلغ من أهالى القرية ومساعدة الشاب فى سداد الديوان من اجل يتمكن من العودة إلى القرية مرة أخرى والى أهله، حيث إن المشكلة تعود لأكثر من 7أعوام محمد عبدالهادي نمنم، حيث أنه ظل يقوم بدفع الديون ولم يستطع مغادرة سلطنة عمان بسببها وتم حبسه لمدة 7 أشهر، وجميع الأهالي قرروا التعاون والتكاتف لسداد الدين عن ابن القرية، وبالفعل نجح أهالى القرية فى جمع المبلغ وسوف يتم تسديد من اجل عودته إلى مسقط رأسه.