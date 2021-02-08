تركيا تعتقل طالبة لإنشائها جروبًا على الواتس

محمد غنيم ووكالات

أقدمت السلطات الأمنية في تركيا على اعتقال الطالبة بياز بولداغ بسبب إنشائها جروب محادثة على تطبيق الواتس آب، فقد داهمت قوات الأمن منزل بولداغ في مدينة إزمير غرب تركيا وقامت باعتقالها بسبب إنشائها جروب محادثة على تطبيق الواتس آب لأجل التظاهرات الاحتجاجية بجامعة البوسفور.

كما ذكرت صحيفة الزمان التركية عن كشفت التحقيقات الأمنية أن بولداغ طالبة بجامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وتوجهت إلى التضامن مع طلاب جامعة البوسفور المحتجين على تعيين “وصي” على جامعتهم.

وتواصل قوات الأمن المداهمات والاعتقالات للطلاب المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت عقب تعيين مليح بولو رئيسا لجامعة البسفور بقرار رئاسي.

ومؤخرا داهمت قوات الأمن في ساعات الصباح منزل الطالبة بولداغ وقامت باعتقالها، ثم نقلتها إلى إسطنبول بعد احتجازها لمدة معينة داخل قسم شرطة بوجا بمدينة إزمير.

وصادرت قوات الأمن أيضا الحاسوب الشخصي والهاتف المحمول الخاصين بالطالبة، كما وجهت إلى بولداغ تهمة تأسيس جروب محادثة على تطبيق الواتس آب من أجل دعم تظاهرات طلاب جامعة البسفور.

من جانبه، نشر حساب التضامن مع جامعة البوسفور على موقع تويتر تغريدة من أجل الدفاع عن بولداغ ذكر خلالها أن قوات الأمن اعتقلت بولداغ خلال مداهمة منزلها بمدينة إزمير بحجة تأسيسها جروب محادثة على تطبيق الواتس آب من أجل التضامن مع تظاهرات جامعة البسفور قائلا: “لا ندري إلى أين تم اقتيادها. السلطات تمارس قانون العداوة بحق الطلاب”وذلك