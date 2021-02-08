وأكد الجيش اللبنانى أن التدريب يستهدف الحفاظ على الجاهزية والقدرة الميدانية العالية للقوات، مشيرا إلى أن الجنود اللبنانيين والفرنسيين تدربوا معا على تقنيات القتال في الأماكن المأهولة والتي تعد من أصعب العمليات القتالية كونها تتطلب يقظة شاملة وتنسيقا كبيرا بين الجنود.



وأضاف أنه جرى اعتماد سيناريوهات مختلفة خلال التدريب العسكري المشترك، حيث تولت كل مجموعة قتالية مهمة محددة، وبدعم من المركبات المدرعة، وكان على الجنود تنفيذ الأعمال القتالية الأساسية على المستويين التكتيكي وسرعة التنفيذ.