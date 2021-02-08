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بولندا تطرد دبلوماسيا روسيا ردا على طرد موسكو دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي

الإثنين، 08 فبراير 2021 06:06 م
بولندا تطرد دبلوماسيا روسيا ردا على طرد موسكو دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي بولندا
كتب أحمد عرفة

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أكدت وكالة الصحافة الفرنسية، أن بولندا طردت دبلوماسيا روسيا ردا على طرد موسكو دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا اضطرت لطرد دبلوماسيين سويدي وبولندي وألماني ردا على تدخلهم في شؤون روسيا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "للأسف اضطررنا إلى اتخاذ تدابير، أجبرنا ببساطة على اتخاذها، ألا وهي طرد دبلوماسيين من ثلاث دول أوروبية أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد أن شاركوا بشكل مباشر في مظاهرات غير مرخصة".

 


بولندا

روسيا

الاتحاد الأوروبى

دبلوماسي

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