بوريل: قلقون بشدة من المسار النووى الإيرانى بما فى ذلك خطوات طهران الأخيرة

كتب أحمد عرفة

قال جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبى: قلقون بشدة من المسار النووي الإيراني بما في ذلك خطوات طهران الأخيرة، وفق المصادر إعلامية.

وأكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبى على مواصلة الجهود الدبلوماسية لضمان تنفيذ الاتفاق النووي.

وقبلها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستلتزم بالاتفاق النووي إذا امتثلت إيران بالكامل لالتزاماتها، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة الوسطى الأمريكية: نحرك قواتنا فى المنطقة حسب الحاجة ونبني شراكات فى وجه إيران، وفقا لمصادر إعلامية.