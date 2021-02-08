اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 فبراير 2021 11:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بنيامين نتنياهو ينفى تهم الفساد مع استئناف محاكمته

الإثنين، 08 فبراير 2021 09:15 ص
بنيامين نتنياهو ينفى تهم الفساد مع استئناف محاكمته رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام محكمة اليوم الاثنين، للرد على اتهامات بالفساد قبل حوالي ستة أسابيع من الانتخابات العامة.

ولم يدل نتنياهو بأي تصريحات للصحفيين في مبنى المحكمة بالقدس حيث اجتمع مع محاميه، وهو يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا، قبل بدء الجلسة.

ونفى نتنياهو تهم الفساد الموجهة له وقال نتنياهو أمام هيئة تضم ثلاثة قضاة في محكمة القدس المركزية "أؤكد الإجابة المكتوبة التي قُدمت باسمي".

وكان يشير إلى وثيقة قدمها محاموه للمحكمة الشهر الماضي دفعوا فيها ببراءته من تهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

ووجهت اتهامات لنتنياهو عام 2019 في قضايا قائمة منذ فترة طويلة تتعلق بهدايا من أصدقاء مليونيرات، وبمزاعم بالسعي للحصول على مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.

كان نتنياهو قد مثل أمام المحكمة في مايو في بداية محاكمة تأجلت لاحقا بسبب قيود فيروس كورونا. ووصف نتنياهو المحاكمة بأنها ملاحقة سياسية.


بنيامين نتنياهو

الانتخابات العامة

اسرائيل

القدس

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة