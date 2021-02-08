بنيامين نتنياهو ينفى تهم الفساد مع استئناف محاكمته

رويترز

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام محكمة اليوم الاثنين، للرد على اتهامات بالفساد قبل حوالي ستة أسابيع من الانتخابات العامة.

ولم يدل نتنياهو بأي تصريحات للصحفيين في مبنى المحكمة بالقدس حيث اجتمع مع محاميه، وهو يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا، قبل بدء الجلسة.

ونفى نتنياهو تهم الفساد الموجهة له وقال نتنياهو أمام هيئة تضم ثلاثة قضاة في محكمة القدس المركزية "أؤكد الإجابة المكتوبة التي قُدمت باسمي".

وكان يشير إلى وثيقة قدمها محاموه للمحكمة الشهر الماضي دفعوا فيها ببراءته من تهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

ووجهت اتهامات لنتنياهو عام 2019 في قضايا قائمة منذ فترة طويلة تتعلق بهدايا من أصدقاء مليونيرات، وبمزاعم بالسعي للحصول على مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.

كان نتنياهو قد مثل أمام المحكمة في مايو في بداية محاكمة تأجلت لاحقا بسبب قيود فيروس كورونا. ووصف نتنياهو المحاكمة بأنها ملاحقة سياسية.