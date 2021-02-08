وقالت هيئة الطيران المدني اليونانية إن المسافرين من بريطانيا سيظلون مطالبين بإجراء اختبار سريع عند وصولهم ، بينما تظل الرحلات الجوية من تركيا معلقة.

وأضافت أن معظم الرحلات الجوية من دول خارج الاتحاد الأوروبي يتم حظرها باستثناء 10 دول بما في ذلك المملكة المتحدة.



وبموجب القيود الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ أمس الأول السبت، ومن المقرر أن تستمر حتى 15 فبراير الجاري على الأقل ، قدمت السلطات اليونانية حظر تجول لمدة 3 ساعات ليلا في نهاية الأسبوع في المناطق التي يوجد بها معظم الإصابات.