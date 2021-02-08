العدل والمساواة: نتمسك بتعيين الطاهر آدم الفكي وزير دولة بالخارجية السودانية

كتب أحمد عرفة

أكدت حركة العدل والمساواة السودانية تمسكها بتعيين الطاهر آدم الفكي وزير دولة بالخارجية السودانى في التعديل الوزاري السودانى الجديد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقبلها هددت حركة العدل والمساواة بالانسحاب من الحكومة السودانية فى حال تجاوز رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك مرشحيها للحكومة المرتقبة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد مجلس الشركاء السودانى تمسكه بإعلان الحكومة السودانية وطلب من رئيس الحكومة عبد الله حمدوك تجاوز الوزارات محل الخلاف.

وقبلها أكدت الجبهة الثورية السودانية، أن مجلس الشركاء السودانى يناقش مقترحات لإدارة الفترة الانتقالية.