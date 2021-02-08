اليوم السابع
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الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 08 فبراير 2021 03:22 ص
الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا في الصين
رويترز

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن البر الرئيسي سجل 14 إصابة جديدة بكوفيد-19 في السابع من فبراير بزيادة بسيطة عن اليوم السابق.

وكل هذه الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وأضافت اللجنة في بيان أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة ارتفع من عشر حالات قبل يوم إلى 16 حالة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 89706 حالات بينما ما زال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.


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