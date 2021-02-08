الصحة البريطانية تدعو كبار السن للتسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا

(أ ش أ)

دعت وزارة الصحة البريطانية المواطنين الذين تزيد أعمارهم على الـ70 عاما إلى التسجيل بهيئة الخدمات الصحية الوطنية لحجز موعد من أجل تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك -في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام بريطانية اليوم الاثنين- إن سياسة الوزارة بشأن التسجيل لضمان وصول التطعيمات لكل أفراد الشعب جرى تعديلها، مشددا على ضرورة تأكد كبار السن من حجز موعد في أقرب وقت "حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم ضد هذا الوباء".

وأوضح هانكوك أن الحكومة تتوقع أن يصل معدل استخدام اللقاح إلى 75%، لافتا إلى أن "حملة التطعيم تسير أفضل بكثير مما كنا نأمله" وذلك مع وصول التطعيم إلى 91% ممن بلغت أعمارهم 80 عامًا فأكثر، و95% ممن تتراوح أعمارهم بين 75 و79 عاما.

وأضاف "لن نرتاح حتى يتم حماية جميع المعرضين للخطر"، موضحا أنه لا يزال هناك 29326 مصابا بالمستشفيات في أنحاء البلاد .. نه أكد في الوقت نفسه تجاوز المنعطف الخطر في معركة بلاده ضد فيروس كورونا.

من جانبه، شدد كبير الأطباء في إنجلترا البروفيسور كريس وايت على أهمية وصول اللقاح للفئات العمرية المتقدمة في السن، مشيرا إلى أن 83% من أعداد الوفيات تتجاوز أعمارهم الـ70 عاما.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الخدمات الصحية البريطانية كانت تتولى مسؤولية الاتصال بالمواطنين لتحدد موعدهم لتلقي اللقاحات بهدف منع الازدحام والتكدس.

وأعلنت حكومة لندن اليوم تسجيل 333 حالة وفاة و14 ألفا و104 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما قامت بريطانيا حتى الآن بتطعيم أكثر من 12 مليون شخص بالجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما تلقى 512 ألفًا و581 شخصا جرعتهم الثانية.