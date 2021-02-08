اليوم السابع
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خالد صلاح
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السودان: تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

الإثنين، 08 فبراير 2021 08:12 م
السودان: تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات فيروس كورونا
(أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، بدون أية حالات وفاة جديدة فيما تم شفاء 162 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين عن التقرير الوبائي ليوم أمس - أن الحالات الجديدة سجلت معظمها في ولاية الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 27 ألفا و 717 حالة، بينها 1835 وفاة، و 22 ألفا و 52 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

 

 

 


فيروس كورونا

وباء كورونا

كورونا

اصابات كورونا

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