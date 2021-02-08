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الحكومة اليمنية: المؤشرات الواردة بعد زيارة جريفيث إلى طهران لا تدعو للتفاؤل

الإثنين، 08 فبراير 2021 06:31 م
الحكومة اليمنية: المؤشرات الواردة بعد زيارة جريفيث إلى طهران لا تدعو للتفاؤل مارتن جريفيث
كتب أحمد عرفة

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قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، إن المؤشرات التي وصلت إلى الحكومة اليمنية من زيارة المبعوث الأممى لليمن مارتن جريفيث إلى طهران لا تدعو للتفاؤل، وفقا لمصادر إعلامية.

 

وقبلها قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن زيارة المبعوث الأممى لليمن مارتن جريفيث إلى طهران غير مرتبطة بالموقف الأمريكي الجديد بشأن أزمة اليمن، وفقا لمصادر إعلامية.

 

وفى وقت سابق ذكر التليفزيون الإيراني الأحد، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يزور إيران حاليا للمرة الأولى لبحث الأزمة في اليمن.

 

وقال التليفزيون الإيراني: "وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن جريفيث إلى طهران في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولين إيرانيين آخرين".

 

 

 

 


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