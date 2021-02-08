الجيش الهندى يرسل فرقا للمساعدة فى الإنقاذ والبحث عن المفقودين فى الفيضانات

نيودلهى (أ ش أ)

أفادت تقارير إعلامية في الهند اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة في ولاية "أوتارانتشال" الواقعة شمال البلاد إلى 14 قتيلا وأكثر من 170 مفقودا.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن وقوع انهيار جليدي في منطقة "تشامولي" تسبب في غمر العديد من الطرق والجسور بالمياه، كما أجبر السلطات على إجلاء سكان القرى المجاورة.

وأضافت القناة الهندية أنه تم نشر فرق الاستجابة للكوارث الوطنية، مشيرة إلى أن قوات الجيش أرسلت فرق غوص ودعم للولاية الشمالية للمساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين.