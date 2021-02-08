اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 فبراير 2021 09:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الهندى يرسل فرقا للمساعدة فى الإنقاذ والبحث عن المفقودين فى الفيضانات

الإثنين، 08 فبراير 2021 09:02 ص
الجيش الهندى يرسل فرقا للمساعدة فى الإنقاذ والبحث عن المفقودين فى الفيضانات فيضانات ـ صورة أرشيفية
نيودلهى (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت تقارير إعلامية في الهند اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة في ولاية "أوتارانتشال" الواقعة شمال البلاد إلى 14 قتيلا وأكثر من 170 مفقودا.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن وقوع انهيار جليدي في منطقة "تشامولي" تسبب في غمر العديد من الطرق والجسور بالمياه، كما أجبر السلطات على إجلاء سكان القرى المجاورة.

وأضافت القناة الهندية أنه تم نشر فرق الاستجابة للكوارث الوطنية، مشيرة إلى أن قوات الجيش أرسلت فرق غوص ودعم للولاية الشمالية للمساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين.

 


فيضانات

الهند

فيضانات الهند

ضحايا فيضانات الهند

اخبار الهند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة