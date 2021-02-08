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البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستلتزم بالاتفاق النووى إذا امتثلت إيران

الإثنين، 08 فبراير 2021 07:30 م
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستلتزم بالاتفاق النووى إذا امتثلت إيران البيت الابيض
كتب أحمد عرفة

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستلتزم بالاتفاق النووي إذا امتثلت إيران بالكامل لالتزاماتها، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة الوسطى الأمريكية: نحرك قواتنا فى المنطقة حسب الحاجة ونبني شراكات فى وجه إيران، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف قائد القيادة الوسطى الأمريكية، أن إيران مصدر عدم استقرار في العراق وسوريا واليمن.

وأوضح الجنرال كينيث ماكينزى، أن التطبيع مع إسرائيل يوفر لنا فرصة لتوحيد الشركاء ضد التهديدات المشتركة.

ولفت قائد القيادة الوسطى الأمريكية، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستتخذ خطوات مدروسة تجاه إيران بالتنسيق مع شركائنا.

 


البيت الأبيض

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الاتفاق النووي

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