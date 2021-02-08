البابا فرنسيس: النظم الاقتصادية حولت البشر لسلعة لتعظيم الأرباح

ريهام عبد الله

أكد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ورأس الكنيسة الكاثوليكية، على ضرورة العمل لجعل العالم خالى من العبودية والاتجار بالبشر، قائلا :" البشر ضحايا لنظام اقتصادي يؤدي بتعظيمه للأرباح إلى تحويل الشخص البشري إلى سلعة".

وقال البابا فرنسيس فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"لنطلب نعمة أن يكون لدينا أعين لكي نرى مأساة إخوتنا وأخواتنا ضحايا الاتجار بالبشر، والشجاعة للعمل لكي نجعل جماعاتنا خالية من العبودية".



البابا فرنسيس

وتابع :"إنَّ جراح الأخوة والأخوات الذي يتمّ استغلالهم في الاتجار بالبشر تُسائلنا. إنهم ضحايا لنظام اقتصادي يؤدي بتعظيمه للأرباح إلى تحويل الشخص البشري إلى سلعة، لنلتزم جميعًا من أجل اقتصاد عادل ومتضامن".

وفى سياق آخر دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ورأس الكنيسة الكاثوليكية، إلى تقديم الرعاية اللازمة والمناسبة، لصالح المهاجرين القاصرين الذين يتواجدون بدون ذويهم، فيما بعرف بـ"مسار البلقان".

وقال بابا الفاتيكان فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر الناطق باللغة العربية: "أرغب في أن أوجّه نداء لصالح المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم، الموجودين على ما يُعرف بـ "مسار البلقان"، لنعمل لكي لا تغيب أبدًا الرعاية المناسبة والقنوات الإنسانية التفضيلية لهم".