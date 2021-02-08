اليوم السابع
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الإكوادور تجرى جولة إعادة للانتخابات 11 أبريل لعدم حصول المرشحين على 40%

الإثنين، 08 فبراير 2021 11:31 ص
الإكوادور تجرى جولة إعادة للانتخابات 11 أبريل لعدم حصول المرشحين على 40% الانتخابات الاكوادورية
فاطمة شوقى

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قالت قناة "تيلى سور" إنه نظرا لعدم حصول أى من المرشحين على 40% من الأصوات، سيجتمع أندريس أرواز، الخبير الاقتصادى البالغ من العمر 36 عاما، والذى يعتبر من أنصار الرئيس السابق رافائيل كوريا، وياكو بيريز، مرشح يمين الوسط.

وسيخوض المرشح عن اتحاد الأمل (UNES)، أندريس أراوز والمرشح من السكان الأصليين ياكو بيريز، الاقتراع فى 11 أبريل فى الإكوادور لتحديد الرئيس المقبل للبلاد.

وأوضحت القناة إلى أنه مع 97.38% من كشوف الفرز، حصل كلا المرشحين على أغلبية الأصوات وفقًا لبيانات من المجلس الانتخابى الوطنى (CNE) فى الإكوادور، وحصل أراوز على 32.31 من الأصوات الصالحة، بينما حصل بيريز على 19.76 صوتًا وفقًا لموقع CNE

وطوال يوم الانتخابات، تبادل ياكو بيريز وجيرمو لاسو، الأصوات، ومع ذلك، فى الساعات الماضية، حصل بيريز على ميزة صغيرة سمحت له بالاندماج فى المركز الثانى من الجولة الأولى، بينما حصل لاسو على 19.62%، فارق أقل من 1%واحدة كان لا يزال قابلًا للانعكاس.

نظرًا لعدم حصول أى من المرشحين على 40% من الأصوات، سيواجه أراوز وبيريز بعضهما البعض فى اقتراع 11 أبريل لتحديد الرئيس المقبل للبلاد.

ويحتاج أراوز إلى الحصول على أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة للفوز من أول جولة أو 40% إجمالا مع 10% أكثر من المرشح التالى له.


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