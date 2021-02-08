الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية على منطقة عسير

وكالات الأنباء

حذر المركز الوطني للأرصاد فى السعودية، من أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم الاثنين، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، وتشمل مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيده، وطريب، وظهران الجنوب.

وبين المركز حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن حالة الطقس تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة وعوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة.

وبين المركز أن حالة الطقس تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.