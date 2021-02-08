اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 فبراير 2021 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية على منطقة عسير

الإثنين، 08 فبراير 2021 09:54 ص
الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية على منطقة عسير أمطار فى السعودية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر المركز الوطني للأرصاد فى السعودية، من أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم الاثنين، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، وتشمل مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيده، وطريب، وظهران الجنوب.

وبين المركز حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن حالة الطقس تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة وعوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة.

وبين المركز أن حالة الطقس تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

 


السعوديه

عسير

الارصاد السعوديه

اخبار السعوديه

منطقه عسير

امطار رعديه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة