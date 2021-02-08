اقبال على التصويت فى انتخابات المحامين بالبحيرة وفوز مرشحين بالتزكية.. صور

البحيرة - فريق المحافظات

شهدت انتخابات نقابة المحامين بالبحيرة إقبالا متوسطا خلال عمليات الإدلاء بأصواتهم بكافة المراكز المعتمدة من قبل اللجنة العامة للانتخابات التى يشرف عليها هيئة قضايا الدولة.

وتوافد المحامون على مقرات التصويت بالمحاكم الجزئية ونقابة المحامين بمدينة دمنهور للإدلاء بأصواتهم ومساندة مرشحيهم.

وأقامت نقابة المحامين سرادقات امام المحاكم الجزئية لتسهيل قيام المحامين بالإدلاء بأصواتهم وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ويتنافس فى الانتخابات مرشحون على مقعد نقيب المحامين بشمال البحيرة بينهما النقيب الحالى عبدالمنعم عودة و عماد الدين مصليحي

وكذلك يتنافس 26 مرشحًا على مقاعد العضوية بينهم 5 مرشحين على مقعد الشباب .

وتقدم للترشيح على مقاعد العضوية 21 مرشحًا وهم: رامي الحديني، وأحمد محمد مبروك، ودينا هشام الجويلي، وعلاء فتحي الشاعر، ومحمد عبدالجواد فيوض، وهلال عوض الديب، وأشرف محمد حلقها، ورانيا خميس ذو الفقار، وعبدالحليم يوسف زنباع، ومحمود محمد الشاذلي، وهشام سعد عاشور، والهيثم تيسير عثمان، وتامر محمد مجاهد، وجابر محمد رفاعي، وزكريا السيد خلف الله، وعبدالسلام عبدالسلام التلواني، وعلي شعبان أبوجهل، وفتحي أحمد أبوحسن، ومحمد محمود الشربيني، ومني زغلول أبوزيد، ونادر مساعد مبروك.

وتقدم لخوض الانتخابات على مقعد الشباب فتحى منيسى وأحمد أبوخوخة ومصطفي حسان وأحمد سويدان وإسلام البوهي.

وحصل الهيثم تيسير عثمان وتامر مجاهد على مقعديهما بالتزكية فى مركزى رشيد والمحمودية.



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