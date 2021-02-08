اصطدام غواصة يابانية بسفينة قبالة محافظة كوتشى

طوكيو (أ ش أ)

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، اصطدام غواصة تابعة لقوات الدفاع الذاتى البحرية اليابانية اليوم /الاثنين، بسفينة تجارية قبالة محافظة كوتشى، مؤكدا أن السفينة نفسها لم تتأثر ولم تتعرض لأي ضرر.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن القوات البحرية إن السفينتين اصطدمتا أثناء صعود الغواصة إلى السطح، مضيفة أن هناك مخاوف من إصابة 3 من أفراد الطاقم.

من جانب أخر أعلنت حكومة العاصمة اليابانية اليوم الاثنين، تسجيل 276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو.