اصطدام غواصة يابانية بسفينة قبالة محافظة كوتشى

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، اصطدام غواصة تابعة لقوات الدفاع الذاتى البحرية اليابانية اليوم /الاثنين، بسفينة تجارية قبالة محافظة كوتشى، مؤكدا أن السفينة نفسها لم تتأثر ولم تتعرض لأي ضرر.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن القوات البحرية إن السفينتين اصطدمتا أثناء صعود الغواصة إلى السطح، مضيفة أن هناك مخاوف من إصابة 3 من أفراد الطاقم.
من جانب أخر أعلنت حكومة العاصمة اليابانية اليوم الاثنين، تسجيل 276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الحصيلة اليومية ، انخفضت لأقل من 300 حالة للمرة الأولى منذ 7 ديسمبر الماضي.
وتقول السلطات إن عدد الحالات الحرجة الحالية يبلغ 104 حالات، فيما يبلغ إجمالي الحالات المسجلة في طوكيو منذ بداية الجائحة وحتى الآن 104 آلاف و121 حالة.
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