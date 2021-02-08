إسبانيا: أمور سلبية تشوب العلاقات التركية الأوروبية

كتب أحمد عرفة

قالت وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا جونثاليث لايا،، إن أمورا سلبية تشوب العلاقة التركية الأوروبية، موضحة أن السعودية شهدت تطورا سريعا لاقتصادها مؤخرا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزيرة خارجية إسبانيا، أن رؤية 2030 من شأنها أن تعزز تنافسية السعودية، موضحة أن السعودية تشهد تطورا سريعا جدا على أكثر من صعيد.

وتابعت وزيرة خارجية إسبانيا: أمام السعودية فرصة لتنويع اقتصادها.

وفى وقت سابق قالت وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا جونثاليث لايا، إن علاقة إسبانيا مع الدول العربية جزء من هويتها.