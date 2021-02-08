اليوم السابع
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الإثنين، 08 فبراير 2021 08:16 م
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إزالة مئذنة مسجد مائلة لتشكيلها تهديدا للمواطنين فى أجا بالدقهلية .. صور

الإثنين، 08 فبراير 2021 07:04 م
إزالة مئذنة مسجد مائلة لتشكيلها تهديدا للمواطنين فى أجا بالدقهلية .. صور إزالة مأذنة مسجد بعد ظهور ميول فيه وشروخ
الدقهلية _ شريف الديب

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وجهت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، بإزالة مئذنة لمسجد شكلت خطورة داهمة على المواطنين، وقد تلقت رئيسة المجلس إخطار وبلاغ بوجود ميول وشروخ بمأذنة مسجد التقوى والأيمان الشهير بمسجد أنيس بمدينة أجا، وعلى الفور قررت المزين تشكيل لجنة هندسية لفحص البلاغ وعمل تقرير بذلك.

وكلفت الادارة الهندسية برئاسة المركز بعمل المعاينة والفحص، حيث تبين بوجود ميل بمئذنة المسجد وأنها تشكل خطورة داهمة على المواطنين والمركبات، وعلى الفور أصدرت رئيسة المركز تعليمات بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة المسجد واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حال تأكد اللجنة من وجود خطورة على حياة المواطنين.

وتواصلت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا، مع إدارة الأوقاف بأجا، لإصدار قرار إزالة لوجود تصدع بمأذنة مسجد التقوى باجا.

وأصدرت الأوقاف قرار بغلق المسجد لخطورته على المصلين وخوفا على حياتهم، واستدعت اليوم كافة المعدات، وتحت إشراف فريق العمل التنفيذى من نواب رئيس مركز ومدينة أجا والإدارة الهندسية برئاسة المركز، وتم تنفيذ قرار إزالة فورى لمأذنة مسجد التقوى، بعد التأكد بأن فيه ميل يمثل خطورة داهمة فى حال سقوطها على المارة والمركبات.

وتم التنسيق مع العميد طارق الشحات مأمور مركز شرطه أجا والشيخ صبرى بإدارة أوقاف أجا، وأكدت رئيس مركز ومدينة أجا انه لا تهاون فى الملفات التى تتعلق بالسلامة العامة لأرواح المواطنين.

 

 

 

إزالة مأذنة مسجد بعد ظهور ميول فيه وشروخ (1)
إزالة مأذنة مسجد بعد ظهور ميول فيه وشروخ (1)

 

إزالة مأذنة مسجد بعد ظهور ميول فيه وشروخ (2)
إزالة مأذنة مسجد بعد ظهور ميول فيه وشروخ (2)

 

ميل بالمأذنة
ميل بالمأذنة

 

بعد الازالة
بعد الازالة

 

إزالة مأذنة مسجد بعد ظهور ميول فيه وشروخ (3)
إزالة مأذنة مسجد بعد ظهور ميول فيه وشروخ (3)

 

 


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