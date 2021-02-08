اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 فبراير 2021 12:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أبو هندية نقيبا للمحامين بدمياط للمرة الثانية

الإثنين، 08 فبراير 2021 11:36 م
أبو هندية نقيبا للمحامين بدمياط للمرة الثانية صورة أرشيفية
دمياط _ معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، نتائج فرز الأصوات، حيث فاز بمقعد النقيب ياسر أبو هندية للدورة الثانية، ومحمد صلاح شرف الدين بمقعد شباب، والسيد عثمان شبارة عن مركز دمياط، وعمار القبرصلي عن بندر دمياط، وهاني المشد عن كفر سعد، والمتولي سراج الدين عن فارسكور، وأنور السادات عن الزرقا، وعادل الغنام عن رأس البر، وفاز علاء بشتو بمقعد أعلى الأصوات.

وكانت انتخابات نقابة المحامين، أجريت اليوم، لاختيار نقيب وعضو شباب و7 أعضاء من بين المرشحين، وأجرىت عملية التصويت بمحكمة دمياط الجزئية، محكمة كفر سعد، محكمة فارسكور، محكمة الزرقا، محكمة رأس البر .

 

 


نقابة المحامين

أبو هندية

محافظة دمياط

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة