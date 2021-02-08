أبو هندية نقيبا للمحامين بدمياط للمرة الثانية

دمياط _ معتز الشربينى

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، نتائج فرز الأصوات، حيث فاز بمقعد النقيب ياسر أبو هندية للدورة الثانية، ومحمد صلاح شرف الدين بمقعد شباب، والسيد عثمان شبارة عن مركز دمياط، وعمار القبرصلي عن بندر دمياط، وهاني المشد عن كفر سعد، والمتولي سراج الدين عن فارسكور، وأنور السادات عن الزرقا، وعادل الغنام عن رأس البر، وفاز علاء بشتو بمقعد أعلى الأصوات.

وكانت انتخابات نقابة المحامين، أجريت اليوم، لاختيار نقيب وعضو شباب و7 أعضاء من بين المرشحين، وأجرىت عملية التصويت بمحكمة دمياط الجزئية، محكمة كفر سعد، محكمة فارسكور، محكمة الزرقا، محكمة رأس البر .