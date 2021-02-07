CNN: بايدن يتفوق على سابقيه فى عدد القرارات التنفيذية بأيامه الأولى فى الرئاسة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن، إن الأمريكية إن الرئيس جو بايدن تفوق على كل سابقيه من الرؤساء الأمريكيين فيما يتعلق بقدر القرارات والإجراءات التنفيذية التي اتخذها فى نفس المرحلة من فترته الرئاسية.

وأشارت "سى إن إن"، إلى أن بايدن أصدر منذ 20 يناير، عندما تم تنصيبه، وحتى يوم الجمعة الخامس من فبراير 35 قرارا تنفيذيا، مقارنة بـ 17 لكل من سابقيه دونالد ترامب وباراك أوباما خلال نفس الفترة، بينما أصدر جورج دبليو بوش قرارين فقط بعد مرور أسبوعين من رئاسته.

وكان أبرز القرارات التي اتخذها بايدن منذ توليه الرئاسة، وقف انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية وتعيين أنتونى فاوتشى رئيس لوفد أمريكا للمنظمة، وإطلاق تحدى كمامة 100 يوم، والتراجع عن قرار إدارة ترامب بمنع التحاق المثليين والمتحولين جنسيا بالخدمة العسكرية، وقرارات للتعامل مع التمييز ضد الأمريكيين من أصل أسيوى فى ظل تفشى كورونا، إلى جانب عدد من القرارات المتعلقة بسياسات الهجرة.

ودافعت "سى إن إن"، عن اتجاه بايدن للقرارات التنفيذية لتنفيذ نهجه بدلا من انتظار موافقة الكونجرس، وقالت إنه على الرغم من أن المحافظين سيجادلون بأن الرئيس يقوض دعوته الخاصة بالوحدة بمحاولة إيجاد وسائل للعمل بدون الكونجرس. لكن الحقيقة هي أن مجلس الشيوخ يترك ببطء شديد، لو كان يتحرك بالأساس.

حيث تسبت محاكمة عزل ترامب المرتقبة فى مجلس الشيوخ فى تأجيل التصديق على تعيين مرشح بايدن لوزارة العدل ميريك جارلاند، الذى منع الجمهوريون التحاقه بالمحكمة العليا الأمريكية خلال الأيام الأخيرة من إدارة باراك أوباما.