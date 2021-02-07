5 مرشحين يتنافسون على مقعد النقيب فى انتخابات نقابة المحامين بقنا

قنا صابر سعيد

شهدت محافظة قنا، اليوم الأحد، انطلاق انتخابات نقابة المحامين الفرعية بقنا لاختيار النقل والأعضاء ومقعد الشباب، وذلك فى الدوائر الانتخابية الـ 11 بالمحافظة.

وتجرى انتخابات النقابات الفرعية فى مركز قنا وقسم قنا، وفرشوط، وأبوتشت ونجع حمادي، والوقف وقوص، وقفط، كما شهدت مقار اللجان، تزاحم على صناديق الاقتراع منذ بداية انطلاق الانتخابات بإشراف قضائى كامل.

يذكر أنه تقدم لمنصب النقيب فى قنا 5 مرشحين وهم فتحى صويني، النقيب الحالى وعلاء ابو زيد، محمد فؤاد، محمود السماك، عمر حداد، وتقدم للعضوية 37 مرشحا للتنافس على 7 مقاعد، بالإضافة إلى مقعد الشباب.