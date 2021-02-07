وكيل وزارة الصحة بالدقهلية: استقبال 14 ألف مريض بمستشفى المنصورة خلال أسبوعين

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن استقبال ما يقرب من 14 ألف مريض بمستشفى المنصورة الدولى، وإجراء 50 قسطرة قلبية وعلاجية وتركيب دعامات، كما تم إجراء 100 مسح بأشعة رنين مغناطيسى، بعد إصلاح الجهاز وذلك خلال الأسبوعين الماضيين.

وتابع "مكى"، فى تصريحات صحفية: نسعى دائما لتطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع كفاءتها بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى محافظة الدقهلية في إطار الخدمات الطبية المتكاملة والتخصصية التي تقدمها مديرية الصحة بالدقهلية، حيث ساهمت مستشفيات الصحة بجهود متميزة في شتى التخصصات تسعى مديرية الصحة بالدقهلية لتقديم خدمة طبية افضل لأهالي محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.