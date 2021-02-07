وكيل تعليم القليوبية تتفقد مدارس القناطر وشبرا لتفعيل مبادرة "يلا صيانة"

القليوبية إبراهيم سالم

تفقدت سماح إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مدارس إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، بمشاركة محمد مهدي مدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث بدأت الجولة بتفقد مدرسة شبرا الخيمة الثانوية التجارية المتقدمة.

وشددت وكيل تعليم القليوبية، علي ضرورة التخلص من الرواكد الحديدية والخشبية بالطرق القانونية، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لجميع العاملين بالمدرسة، ووجهت بتفعيل مبادرة "يلا صيانة" لإعادة إصلاح وصيانة المقاعد الخشبية والحديدية للاستفادة منها وتخفيف العبء عن كاهل الدولة، كما أنه تم رصد بعض المخالفات أثناء المرور وتم تشكيل لجنة لرصد المخالفات تمهيدا لإحالة الموضوع إلي الشؤون القانونية.

واختتمت، زيارتها بتفقد مدارس إدارة القناطر الخيرية وكان في استقبالها خالد الشربيني مدير الإدارة التعليمية بالقناطر الخيرية، وهشام شحاته وكيل الإدارة، ومحمود حجاج مدير إدارة المتابعة بالإدارة، ومحمود عيد مدير الأمن، وذلك لمتابعة مبادرة "يلا صيانة" والتي تهدف إلى إعادة هيكلة وإصلاح المقاعد والأثاث المدرسي المتهالك وإعادته إلى حالته الأولى مرة أخرى بتكلفة أقل بكثير من تصنيعه مما يوفر الكثير والكثير من الأموال وتخفيف العبء عن كاهل الدولة.

جاء ذلك تزامنا مع توجيهات القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهو بذل المجهود والعمل الدؤوب والمستمر لرفع وتعزيز الوطن، حيث تم زيارة مدرسة القناطر الخيرية الصناعية ومدرسة القناطر الخيرية الزراعية العسكرية، واستمعت لشرح وتفاصيل المبادرة من مدير الإدارة.

وفي نهاية الزيارة تقدمت بالشكر للمجهود المبذول من قبل الإدارة وأكدت علي الدور الرائد للتعليم الفني والمدارس الفنية في صيانة وإصلاح المقاعد الخشبية للاستفادة منها وتخفيف العبء عن كاهل الدولة.

خلال جولة وكيل تعليم القليوبية



خلال متابعة مبادرة يلا صيانة



مبادرة يلاصيانة بمدارس القليوبية