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وفاة نبيل عبد المطلب بطل حرب أكتوبر فى السويس

الأحد، 07 فبراير 2021 09:37 م
وفاة نبيل عبد المطلب بطل حرب أكتوبر فى السويس
السويس - سيد نون

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توفي اليوم نبيل عبد المطلب، 66 عاما، من أبطال حرب أكتوبر 1973، داخل منزله بمنطقة الألبان بحي الأربعين بالسويس، وشيعت جنازته.

 

البطل المتوفى كان أحد المشاركين في حرب أكتوبر، وكان يعمل في مهن مختلفة خلال السنوات الماضية قبل وفاته، وعرف عنه الطيبة الشديدة وحب الجميع له.

 

يقول  علاء السيد، زوج ابنته المتوفي، ان المتوفي البطل انجب فتاتين وطوال حياته كان يرفض أي مساعدة من أي مسئول أو أي شخص لأنه كان معتز بنفسه، ومعروف عنه السمعة الطيبة وحب الجميع له من أبناء السويس.

 

وفاة بطل حرب أكتوبر، أصاب جيرانه من السكان بالحزن الشديد، نظرا لأنه كان انسان يحبه الجميع وطيب القلب ومحب لكل جيرانه

 

البطل
البطل

 

نبيل عبدالمطلب
نبيل عبدالمطلب

 


نبيل عبد المطلب

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