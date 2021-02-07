اليوم السابع
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وزير القوى العاملة والغضبان يسلمان وثائق تأمين للعمالة الغير منتظمة ببورسعيد.. صور

الأحد، 07 فبراير 2021 03:10 م
وزير القوى العاملة والغضبان يسلمان وثائق تأمين للعمالة الغير منتظمة ببورسعيد.. صور وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يسلمان العمالة وثائق التأمين
بورسعيد - السيد فلاح

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سلم محمد سعفان ، وزير القوى العاملة ، واللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد وثائق تأمين حوادث شخصية لعدد 3592، عامل من فئة العمالة الغير منتظمة ، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة لهذه الفئة خاصة هذه الفترة نتيجة تداعيات فيروس الكرونا المستجد على العمال.

وأعرب وزير القوى العاملة، عن بالغ سعادته لتواجده مع عمال مصر ، قائلا ان العمال هم قلب مصر النابض الذى يعمل على رفع شؤون مصر فى كل المجالات ، مؤكدا ان هناك اهتمام كبير بالعمالة الغير منتظمة خلال هذه الفترة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتا أننا نقدم وثيقة التأمين للعمالة الغير منتظمة لتأمين حياتهم تحسبا لاى ظروف لا قدر الله و لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، لافتًا إلى أن هناك تواصل بين بين مديرية القوى العاملة ببورسعيد والعمالة الغير منتظمة للحفاظ على حقوقهم وتلبية احتياجاتهم، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل لجهود وزارة القوى العاملة على ارض بورسعيد.

 وأكد وزير القوى العاملة، على أهمية وجود قاعدة بيانات متكاملة للعمالة الغير منتظمة ببورسعيد بما يساهم فى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة لهذه الفئة.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر للقيادة السياسية ووزير القوى العاملة لجهودهم المتواصلة فى رعاية جميع الفئات بمحافظة بورسعيد، و تخفيف العبء عن كاهل العمال وأصحاب الحرف اليدوية، مؤكدا أننا لا ندخر جهدا فى تقديم كافة التسهيلات والرعاية لعمال مصر بما يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم و دعمهم فى الظروف الصعبة التى تواجهها البلاد غى ظل جائحة كورونا.

أثناء تحية العلم
أثناء تحية العلم

 

الحضور
القوى العاملة
 
تسليم وثائق التامين
القوى العاملة
 

محافظ بورسعيد يسلم العمالة وثائق التأمين

القوى العاملة
 
محافظ بورسعيد يلم وثائق تامين الحوادث
محافظ بورسعيد يلم وثائق تامين الحوادث
 
وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد وعدد من العمال
وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد وعدد من العمال

وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يسلمان العمالة وثائق التأمين

وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يسلمان العمالة وثائق التأمين

وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد

وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد

 


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