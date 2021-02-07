اليوم السابع
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خالد صلاح
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هولندا تسجل 48 حالة وفاة و3963 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الأحد، 07 فبراير 2021 05:59 م
هولندا تسجل 48 حالة وفاة و3963 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة هولندا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت هيئة الصحة العامة في نذرلاند (هولندا)، اليوم الأحد، تسجيل 48 حالة وفاة و3963 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقا لما نقلت صحيفة (نذرلاندس تاميز) عن البيانات الرسمية، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المسجلة في نذرلاند منذ بداية تفشي الوباء إلى 14 ألفا و403 حالات، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة على مدى الفترة نفسها مليونا و5 آلاف و760 حالة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الإصابات المسجلة اليوم هي الأقل منذ بداية الأسبوع الذي ينتهي اليوم، إذ تجاوز عدد الإصابات اليومية في كل أيام ذلك الأسبوع 4 آلاف حالة.


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