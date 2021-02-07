نائب محافظ المنوفية يقدم مقترحات فى الندوة الرابعة من "مصر تستطيع بالصناعة"

شارك محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم فى الندوة الرابعة من مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، وذلك فى وجود وزير المالية، الدكتور محمد معيط.

وتحدث "موسي" عن ضرورة وضع آلية شاملة للتعامل مع أراضى الدولة، تتمكن من فك التشابك بين جهات الولاية مما يسهل حركة الاستثمار بشكل عام لاسيما الصناعى، كما أكد على ضرورة مواكبة التحول الرقمى الكبير الذى يشهده العالم، وبالتالى لابد من دمج الخريجين بسوق العمل وربط التعليم بالسوق، بالإضافة إلى الاهتمام بالتحول الصناعى فى الدولة والتركيز على بعض الصناعات التى يمكن أن تحقق معدلات نمو أعلى.

ومن جانبه علق الدكتور محمود محيى الدين: "لقد أثار نائب محافظ المنوفية تساؤلًا مهمًا، فهناك نماذج عدة عالمية للتعامل مع الأراضى فيما يتعلق بالاستثمار، ومن الممكن الاستعانة بأى منهم، وبشكل واضح علينا التعامل بشفافية والتركيز على القيمة التى سيضيفها المستثمر لسعر الأرض نفسها، وما يخلقه من وظائف مصاحبة وتنشيط الاستثمار"، مشيدًا بتشجيع الشركات العالمية للاستثمار فى مصر"، وقال: "لدينا مقومات المنافسة من قوى عاملة وموقع وحركة تجارية فى شتى المجالات".