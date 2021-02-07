اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 فبراير 2021 03:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

موريتانيا تشيد بالاتفاق المنبثق عن منتدى ليبيا وتصفه بـ"التاريخي"

الأحد، 07 فبراير 2021 03:00 ص
موريتانيا تشيد بالاتفاق المنبثق عن منتدى ليبيا وتصفه بـ"التاريخي" الرئيس الموريتانى
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشادت وزارة الخارجية الموريتانية بالاتفاق المنبثق عن منتدى ليبيا فى جنيف، ووصفته بأنه "تاريخي".
 
وذكرت الخارجية فى بيان لها السبت أن موريتانيا تدعم هذا المسار "وكل ما من شأنه أن يحقق تطلعات الشعب الليبى الشقيق"، مشيدة بالدور الحاسم الذى اضطلعت به منظمة الأمم المتحدة فى رعايته.
 
وأضافت: "أسفرت أعمال منتدى ليبيا، على مدى الأيام الخمسة الماضية فى جنيف، عن اختيار سلطة انتقالية تؤَّمن، قبل نهاية العام الجاري، عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، خروج ليبيا من آتون المواجهات المسلحة والانقسامات".
 

موريتانيا

ليبيا

الخارجية الموريتانية

اخبار العرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة