موريتانيا تشيد بالاتفاق المنبثق عن منتدى ليبيا وتصفه بـ"التاريخي"

كتب أحمد علوى

أشادت وزارة الخارجية الموريتانية بالاتفاق المنبثق عن منتدى ليبيا فى جنيف، ووصفته بأنه "تاريخي".

وذكرت الخارجية فى بيان لها السبت أن موريتانيا تدعم هذا المسار "وكل ما من شأنه أن يحقق تطلعات الشعب الليبى الشقيق"، مشيدة بالدور الحاسم الذى اضطلعت به منظمة الأمم المتحدة فى رعايته.

وأضافت: "أسفرت أعمال منتدى ليبيا، على مدى الأيام الخمسة الماضية فى جنيف، عن اختيار سلطة انتقالية تؤَّمن، قبل نهاية العام الجاري، عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، خروج ليبيا من آتون المواجهات المسلحة والانقسامات".