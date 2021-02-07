اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 فبراير 2021 06:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل وإصابة 6 مدنيين جراء قصف حوثى بمأرب فى اليمن

الأحد، 07 فبراير 2021 05:31 م
مقتل وإصابة 6 مدنيين جراء قصف حوثى بمأرب فى اليمن اليمن - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قُتل ثلاثة مدنيين وأُصيب ثلاثة آخرين، اليوم الأحد، جراء صاروخ باليستي ومقذوف طائرة مسيرة أطلقتهما ميليشيا الحوثي على محافظة مأرب اليمنية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر محلي قوله إن "دفاعات قوات الجيش اليمني أسقطت طائرة مسيرة آخرى قبل استهدافها فرق الإسعاف لضحايا الصاروخ".. مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات في مدينة مأرب لتلقي العناية الطبية اللازمة لإنقاذ حياتهم.
وأكد المصدر أن تغاضي المجتمع الدولي عن الجرائم الإنسانية البشعة بحق المدنيين التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وإفلاتها من العقاب هو ما يشجعها على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم والأعمال الإرهابية.


اليمن

مأرب

ميليشيا الحوثى

الحوثى فى اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة