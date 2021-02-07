مقتل وإصابة 6 مدنيين جراء قصف حوثى بمأرب فى اليمن

قُتل ثلاثة مدنيين وأُصيب ثلاثة آخرين، اليوم الأحد، جراء صاروخ باليستي ومقذوف طائرة مسيرة أطلقتهما ميليشيا الحوثي على محافظة مأرب اليمنية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر محلي قوله إن "دفاعات قوات الجيش اليمني أسقطت طائرة مسيرة آخرى قبل استهدافها فرق الإسعاف لضحايا الصاروخ".. مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات في مدينة مأرب لتلقي العناية الطبية اللازمة لإنقاذ حياتهم.
وأكد المصدر أن تغاضي المجتمع الدولي عن الجرائم الإنسانية البشعة بحق المدنيين التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وإفلاتها من العقاب هو ما يشجعها على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم والأعمال الإرهابية.
مقتل وإصابة 6 مدنيين جراء قصف حوثى بمأرب فى اليمنالأحد، 07 فبراير 2021 05:31 م
اليمن - أرشيفية
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قُتل ثلاثة مدنيين وأُصيب ثلاثة آخرين، اليوم الأحد، جراء صاروخ باليستي ومقذوف طائرة مسيرة أطلقتهما ميليشيا الحوثي على محافظة مأرب اليمنية.
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