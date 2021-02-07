اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: الأعمال بمركز الأورام تسير بمعدلات سريعة لافتتاحه يونيو المقبل

الأحد، 07 فبراير 2021 09:24 ص
محافظ كفر الشيخ: الأعمال بمركز الأورام تسير بمعدلات سريعة لافتتاحه يونيو المقبل محافظ كفر الشيخ يتفقد منطقة معهد الأورام
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة العاصمة، الأعمال الجارية فى المنطقة المحيطة بمركز الأورام، كما تفقد مركز علاج الأورام، للوقوف على آخر الأعمال التى تمت بالمركز، وما تم به من أعمال إنشائية استعداداً لافتتاحه خلال شهر يونيو المقبل.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الأعمال الجارية بمركز علاج الأورام الجديد بالمحافظة تسير بمعدلات سريعة ، لسرعة انجازه ليفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى شهر يونيو المقبل، مؤكداً أن مركز علاج الأورام سيساهم فى علاج العديد من المرضى بكفر الشيخ والبحيرة، ودمياط وجزء من محافظة الغربية، وسيكون افتتاح هذا المركز ضمن الافتتاحات الرئاسية فى 30 يونيو .

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا المركز انتهى تمام من العمل فى الجزء الخرساني، وبنسبة  90% من الأعمال الخارجية، والنوافذ الزجاجية، كما تم تجهيز جميع الأجهزة بالمركز، سواء مولدات الكهرباء أو أجهزة التكييف أو خزانات الأكسجين أو شبكات الغاز، مشيراً إلى أن المشروع يساهم بشكل كبير فى عدم انتقال أهالى كفر الشيخ ومحافظات شمال الدلتا إلى طنطا، للعلاج بعد معاناتهم من أمراض الأورام .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المساحة التى أقيم عليها تصل إلى 8876م2، وتم إجراء عدد من التعديلات فى التصميمات وإضافة أقسام جديدة مختلفة؛ وذلك سعياً لإقامة مبنى عام متكامل يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى على 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17سريراً، إلى جانب 14غرفة إقامة فندقية، موضحاً أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوى للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.

 

تفقد المحافظ للمنطقة المحيطة بالمركز
تفقد المحافظ للمنطقة المحيطة بالمركز

 

قرب الانتهاء من الاعمال بمركز الاورام
قرب الانتهاء من الاعمال بمركز الاورام

 

مركز الاورام بكفر الشيخ وتفقد المحافظ له
مركز الاورام بكفر الشيخ وتفقد المحافظ له

 


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