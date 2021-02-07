محافظ جنوب سيناء: نفذنا 9126 وحدة سكنية و1246 بيت بدوى خلال 4 سنوات

قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إنه يوجد 4 كبارى فى المحافظة، وأن الحلم أصبح حقيقة بوجود كبارى وجامعة فى شرم الشيخ، مضيفا أن القرية الشبابية نتاج الفترة من 2014 حتى 2020.

وأضاف خالد فودة خلال كلمة له فى ملتقى التنمية فى سيناء بين الحاضر والمستقبل والذى يتم تنظيمه بشرم الشيخ تخت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المحافظة بها 9 مدن و5 موانئ، مشيرا إلى أن مساحة محافظة جنوب سيناء تبلغ 31 الف كيلو متر مربع.

واشار خالد فوده إلى أن محافظة جنوب سيناء هى المحافظة الوحيدة اللى بها 5 محميات، مضيفا أن عدد وحدات الاسكان المنفذة فى المحافظة خلال 4 سنوات تبلغ 9126 وأن هناك 1246 بيت بدوى بإجمالى 406 ملايين جنيه، وأنه تم إزالة التعديات على أراضى الدولة و التى بلغت 300 ألف متر مربع بقيمة 300 مليون جنيه، مؤكدا أنه سيتم الإعلان العام القادم أنه لن يخلو أى وادى بمحافظة جنوب سيناء من المدارس.