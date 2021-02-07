محافظ الوادى الجديد: البدء فى تطوير طريق الداخلة – الفرافرة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تسليم مواقع العمل بطريق الداخلة – الفرافرة، لتطوير ورفع كفاءة وازدواج الطريق ضمن مشروع محور الجنوب والذي يبدأ من توشكي وحتى مدينة 6 أكتوبر في الجيزة مارًا بالعوينات والداخلة والفرافرة والواحات البحرية وأوضح الزملوط، أنه تم استكمال مشروع تطوير طريق الداخلة – شرق العوينات من خلال أكثر من 16 شركة مقاولات تعمل بالطريق، حيث جرى تقسيم العمل بالمحور على مراحل الأولى منه تشمل توشكي – العوينات والثانية العوينات الداخلة والداخلة – الفرافرة، بينما وصلت نسبة التنفيذ في طريق الفرافرة – البحرية أكثر من 90 %، لافتا إلى أن بداية العام المقبل، ستشهد نهاية تنفيذ عدة مراحل من المحور خاصة القطاعات التي تمر بالمحافظة.

وأضاف أن المحور مقسم لمسافات يبدأ من توشكى في أسوان حتى منطقة درب الأربعين بمركز باريس بالوادي الجديد بطول 126 كم، ومن درب الأربعين إلى شرق العوينات بمركز الداخلة بطول 120 كم، ومن شرق العوينات إلى مدينة موط بمركز الداخلة، بطول 375 كم، ومن الداخلة للفرافرة بطول 320 كم، ومن الفرافرة حتى الواحات البحرية بطول 280 كم، ومن البحرية وحتى 6 أكتوبر بطول 290 كم.

وأشار إلى أنه جرى تقسيم هذه القطاعات بالمحور على شركات المقاولات على أن يجري ازدواج كل هذه الطرق بالمحور بداية من توشكي وحتى نهاية المحور.