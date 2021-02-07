اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" ويشارك فى مباراة ويحرز هدفا "صور"

الأحد، 07 فبراير 2021 01:58 ص
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" ويشارك فى مباراة ويحرز هدفا "صور" محافظ القليوبية يسدد ضربة الجزاء بمركز الشباب
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة بنطاق قرى مركز ومدينة شبين القناطر، لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، والتى شملت مشروعات إقامة مدارس ومشروعات خدمية وكبارى وتبطين ترع.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير مركز شباب قرية الأحراز، والذى تم الانتهاء منه بنسبة تخطت الـ 98%، وحرص المحافظ على مشاركة الشباب من أبناء القرية حيث سدد ركلة جزاء على حارس مرمى بمركز الشباب وسجل هدفا منها.

كما تضمنت جولة للمحافظ، يرافقه سماح إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، ونواب البرلمان واللجنة التنفيذية للمبادرة، لمدارس شبين القناطر تحت الإنشاء، ضمن المبادرة، وشملت مدرسة العوام الثانوية، بحضور الدكتورة وفاء طنطاوى، مدير إدارة شبين القناطر التعليمية، وهشام العتمونى، وكيل الإدارة التعليمية، وسالم السيد، مدير التخطيط بالإدارة، وأحمد سالم، مدير التعليم الثانوى بالإدارة.

كما تفقد المحافظ، خلال الجولة، توسعات مدرسة القشيش الإعدادية المشتركة، وأكد على ضرورة الانتهاء من كافة التوسعات والتجهيزات بالمدارس، للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمدارس، كما شدد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للتوسع بالمدارس والصيانة المستمرة والدائمة للمدارس.

وتفقد محافظ القليوبية مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية المشتركة الجديدة بالسلمانية، الجاهزة للتسليم، كما تفقد التوسعات بمدرسة مجمع الأحراز الابتدائية المشتركة.

وأكد المحافظ، أن الاهتمام بقطاع التعليم ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، من أولى أولويات الدولة، والتى تعمل مع كافة الأجهزة المعنية والمتخصصة لتحسين بيئة التعليم، ورفع المستوى الثقافى والتربوى للطلاب، والتوسع فى إنشاء مدارس جديدة، والاهتمام بالصيانة الدورية للمدارس.

وفى سياق متصل، تفقد محافظ القليوبية مشروعات المبادرة، حيث أجرى جولة بقرية كفر شبين، لزيارة مشروع الكوبرى العلوى للمشاة بالقرية، والوحدة المحلية بكفر شبين، وفى طحانوب، تفقد المحافظ مشروع الصرف الصحى، الذى تم الانتهاء منه، بالإضافة إلى تطوير مكتب بريد كفر طحا.

وتفقد المحافظ مشروع تأهيل الترع بقرى الحزانية والعطارة، ومشروع تبطين ترعة البشكارية بالجعافرة، وترعة جمص بالسلمانية، وأعمال رصف طريق ترعة الشرقاوية، وطريق المريج – كفر طحا، ومحطتى الصرف الصحى بعرب جهينة وعرب الصوالحة، وتغطيه مصرف الأحراز الزراعى بنسبة تنفيذ 95%، وأعمال الغاز الطبيعى بالقرية بنسبة تنفيذ 60%، وتطوير الوحدة الصحية بالأحراز بنسبة تنفيذ 95%، ووحدة التضامن الاجتماعى بنسبة تنفيذ 90%، ومركز شباب القرية بنسبة تنفيذ 98%، والسجل المدنى بنسبة تنفيذ 98%، ووحدة الإطفاء بنسبة تنفيذ 98%، ونقطة الشرطة بنسبة تنفيذ 70%.

 

المحافظ يسدد ركلة الجزاء

المحافظ يسدد ركلة الجزاء

 

تفقد مركز شباب الأحراز
تفقد مركز شباب الأحراز

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

خلال الجولة بمركز شباب الأحراز
خلال الجولة بمركز شباب الأحراز

 

خلال جولة المحافظ
خلال جولة المحافظ

 

محافظ القليوبية بمركز شباب الأحراز
محافظ القليوبية بمركز شباب الأحراز

 

مركز شباب الأحراز
مركز شباب الأحراز

 


اخبار القليوبية

مبادرة حياة كريمة

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